İşte ünlülerin formda kalma yöntemleri

RIHANNA

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Rihanna'nın sağlıklı cilt ve saç yapısının arkasında Hindistan cevizi suyunun olduğunu söyleyebiliriz. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi vücudumuz için önemli mineraller içeren Hindistan cevizi suyu, günlük sıvı alımına katkı sağlar ve sindirim sistemi dostudur. Bağışıklık sistemini destekler. Akşam saatlerinde yaşanan açlık krizlerinde bir bardak hindistan cevizi suyu içerek hafif ve sağlıklı bir ara öğün yapabilirsiniz.

