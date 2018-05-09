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İşte ünlülerin formda kalma yöntemleri

Açlık kriziyle başa çıkmakta zorlanıyorsanız ve kilonuzdan memnun değilseniz ünlülerin beslenme önerilerine kulak verin. Daima zayıf ve bakımlı görünen ünlüler bu yöntem sayesinde hiç kilo almıyorlar. İşte ünlülerin formda kalma yöntemleri...

RIHANNA

HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU

Rihanna'nın sağlıklı cilt ve saç yapısının arkasında Hindistan cevizi suyunun olduğunu söyleyebiliriz. Magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi vücudumuz için önemli mineraller içeren Hindistan cevizi suyu, günlük sıvı alımına katkı sağlar ve sindirim sistemi dostudur. Bağışıklık sistemini destekler. Akşam saatlerinde yaşanan açlık krizlerinde bir bardak hindistan cevizi suyu içerek hafif ve sağlıklı bir ara öğün yapabilirsiniz.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 22:11
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