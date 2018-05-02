Bu hamleyle hem tüm yapıların kayıt altına alınması, hem de elde edilen gelir sayesinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması hedefleniyor.
İmar barışından kim nasıl faydalanacak? İşte cevapları...
Bu hamleyle hem tüm yapıların kayıt altına alınması, hem de elde edilen gelir sayesinde kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması hedefleniyor.
İmar barışından kim nasıl faydalanacak? İşte cevapları...
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