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7 soruda nedir? İmar barışından kimler faydalanabilir?

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen düzenlemesiyle birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu çözüme kavuşacak. İmar barışından elde edilecek gelir de yaklaşık 7 milyonu aşkın yapının için kullanılacak.

Bu hamleyle hem tüm yapıların kayıt altına alınması, hem de elde edilen gelir sayesinde sürecinin hızlanması hedefleniyor.

ndan kim nasıl faydalanacak? İşte cevapları...

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 12:32
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