22 yaşındaki Rachel Crawley yıllardır akneleri yüzünden kötü günler geçirmiş. Ama daha sonra öyle bir yöntem bulmuş ki Rachel hiç fark etmeden aknelerden kurtulmanın sırrını ortaya çıkarmış.
Sivilce yapan besinler nelerdir? Sivilcelerden kurtulmanın yolu nedir?
22 yaşındaki Rachel Crawley yıllardır akneleri yüzünden kötü günler geçirmiş. Ama daha sonra öyle bir yöntem bulmuş ki Rachel hiç fark etmeden aknelerden kurtulmanın sırrını ortaya çıkarmış.
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