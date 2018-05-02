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İmar Barışı nedir? İmar Barışı ne getiriyor? İşte İmar Barışı'nda detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İmar Barışı'nın detaylarını açıkladı.

Özhaseki'nin konuşmasında öne çıkan satır başları şu şekilde oldu:

- Belediye başkanlarının kanuna karşı yapmış olmuş oldukları ihale listeleri bitmiş oluyor. Sosyal faydası bunlar. Vatandaş devletle helalleşiyor. Ekonomik faydası hazine arazisi vatandaşa en uygun modelle hazine kazanmış oluyor.

- Vatandaşın evi iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci bir fayda. Konut üzerinden iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek.

  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 11:34
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