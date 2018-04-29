İmar Barışı nedir?
Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya imar alınmış ama daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış planıdır.
İmar Barışı nedir ve ne zaman çıkacak? İşte İmar Barışı'na dair merak edilen tüm detaylar
İmar Barışı planı vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak. Peki İmar Barışı nedir? Milyonlarca vatandaş İmar Barışı'nı merak ediyor. İmar Barışı ne zaman çıkacak? İmar Barışı'ndan kaç bina yararlanacak? İmar Barışı kapsamları neler? İmar Barışı hangi binaları kapsıyor? İmar Barışı'ndan kimler yararlanabiliyor? İmar Barışı neden önemli? İmar Barışı ücretleri ne kadar? İşte İmar Barışına dair merak edilenler…
İmar Barışı nedir?
Etiketler: imar barışı , İstanbul , kentsel dönüşüm
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