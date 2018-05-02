Sahil Güvenlik Komutanlığı için uzman erbaş alımı başvuruları bugün başladı. Sahil Güvenlik tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan açıklamada, DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik, en az lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan ilk uzman erbaş alımının ardından Sahil Güvenlik, bu yıl 2. kez uzman erbaş alımı için ilana çıktı.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı branşlara en az lise mezunu adaylar arasından yapacağı uzman erbaş alımı için başvurular 2 Mayıs Çarşamba (bugün) başladı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Madde-4'ü incelemeleri gerekmektedir.),

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11'de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)