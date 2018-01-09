 ;
Yol Durumu
  1. Kuraklık alarm veriyor! Son 44 yılın zirvesinde...

Ünlü kahin 3. ının tarihini açıklamış



Sıradan bir maden arayıcısı, 3. ı'nın çıkacağını söylese ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunsa ne kadar inanırdınız? Peki bu kehanetlerin doğru çıktığını görseniz tepkiniz ne olurdu? Kehanetlere inanın veya inanmayın 'ın gelecekle ilgili söyledikleri, siyasi durum ve dünyanın belli bölgelerindeki dini çatışmalar göz önüne alındığında, çok rahatsız edici geliyor. Peki Alois Irlmaier'ın kehanetleri ne kadar doğru olabilir. İlginç ve merak uyandıran Alois Irlmaier'ın kısa hikâyesine bir göz atalım.
Etiketler: , , , , , ,
  • 09 Ocak 2018, Salı 13:02
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
maho maho

zavallı ahmak.geleceği Allah,tan başkası bilmez.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 09.01.2018 16:17
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar