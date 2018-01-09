



Sıradan bir maden arayıcısı, 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını söylese ve gelecekle ilgili kehanetlerde bulunsa ne kadar inanırdınız? Peki bu kehanetlerin doğru çıktığını görseniz tepkiniz ne olurdu? Kehanetlere inanın veya inanmayın Alois Irlmaier'ın gelecekle ilgili söyledikleri, siyasi durum ve dünyanın belli bölgelerindeki dini çatışmalar göz önüne alındığında, çok rahatsız edici geliyor. Peki Alois Irlmaier'ın kehanetleri ne kadar doğru olabilir. İlginç ve merak uyandıran Alois Irlmaier'ın kısa hikâyesine bir göz atalım.