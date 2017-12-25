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Ünlü kahin 'nın 2018'e dair iki i ortaya çıktı



İkiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 11:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

NENE BİRAZ FAZLA SIKMIŞ.DESTEKSİZ SIKMIŞ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.12.2017 11:35
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