İkiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden Baba Vanga isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu.
Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2018'e dair iki kehaneti ortaya çıktı
Etiketler: Baba Vanga , kehanet
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NENE BİRAZ FAZLA SIKMIŞ.DESTEKSİZ SIKMIŞ.
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