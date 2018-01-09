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Kuraklık alarm veriyor! Son 44 yılın zirvesinde...

Kuraklık alarm veriyor! Son 44 yılın zirvesinde...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuraklık tehlikesini kapımıza kadar getirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir ay önce 2017 yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde sulama, enerji ve içme suyu ihtiyacını karşılayan birçok barajın doluluk oranlarında ise hızla düşüş yaşanıyor.
  • 09 Ocak 2018, Salı 10:28
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