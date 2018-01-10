



Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşı olan saz kedisine, Güney Asya, Kafkaslar, Afrika'da Nil deltası, Hazar ve Aral gölleri çevresi, İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Güney Lübnan, yağmur ormanları ve sulak, bataklık alanlar ile sazlıklarda rastlanıyor.

Türkiye'de Eğirdir Gölü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Manavgat Çayı, Denizli, Adana'daki Akyatan Gölü'nde tespit edilen saz kedisi, Eskişehir'in yaban hayatını araştıran ve fotoğraflayan Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi orman mühendisi Emir Özay tarafından bölgede görüntülendi.

Özay, saz kedilerine Türkiye'deki sulak alanlarda çok nadir rastlandığını belirterek, bu kedilerin, genelde geceleri aktif olduğunu söyledi.