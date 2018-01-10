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'' 'de ilk kez görüntülendi



Nesli tükenme tehdidiyle karşı karşı olan ne, Güney Asya, Kafkaslar, Afrika'da Nil deltası, Hazar ve Aral gölleri çevresi, İran, Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, Güney Lübnan, yağmur ormanları ve sulak, bataklık alanlar ile sazlıklarda rastlanıyor.

'de Eğirdir Gölü, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Manavgat Çayı, Denizli, Adana'daki Akyatan Gölü'nde tespit edilen saz kedisi, 'in yaban hayatını araştıran ve fotoğraflayan Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi orman mühendisi Emir Özay tarafından bölgede görüntülendi.

Özay, saz kedilerine Türkiye'deki sulak alanlarda çok nadir rastlandığını belirterek, bu kedilerin, genelde geceleri aktif olduğunu söyledi.
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  • 10 Ocak 2018, Çarşamba 12:04
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

bu bizim tekir değilmi

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 10.01.2018 20:24
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