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'un şoke eden i!



'un leri hem insanları korkutmaya hem de onların ilgilerini çekmeye devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok önemli tarihi olayı bilen kahinin, 2018 yılı kehanetleri de pek iç açıcı değil.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 09:56
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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hc hc

2018 kehanetlerini ciddiye almak için 2017 için ne dedi ve ne kadarı çıktı bakmak lazım. Adam 500senenin ker senesine ayrı ayrı kehanet yapmamıştır herhalde..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2017 11:58
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