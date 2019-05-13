Zengin ve Yoksul 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 13.05.2019 00:40

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Zengin ve Yoksul'un yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyicilerin merakla beklediği Zengin ve Yoksul 7. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüme dair detaylar...

ZENGİN VE YOKSUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Öğrendikleri karşısında ne yapacağını şaşıran Berrin çaresizdir; Nihal'in yüzüne bile bakmaz.

AZİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Aziz, Aleyna'nın eve dönmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır.

AYSEL'DEN YENİ KARAR

Aysel, düşüncesizce giriştiği oyunun bir parçası olmak istememektedir artık; ne Aleyna, ne Karan ne de kendisi üzülsün istemez. Ama bu oyundan çıkmak umduğu kadar kolay olacak mıdır?

KARAN KARIŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDE

Karan ise duyguları ve intikam ateşi arasında sıkışmıştır. Aysel, Karan'a olan hislerini daha fazla saklayamaz. Karan'ın tepkisi ne olacak peki, Aysel'e gerçek hislerini söyleyebilecek mi yoksa girdiği oyunu devam ettirmek zorunda mı kalacak?