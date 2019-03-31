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Zengin ve Yoksul 1. bölüm 1. fragmanı izle

31.03.2019 13:19

Zengin ve Yoksul 1. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizisi Zengin ve Yoksul, her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatıyor. Binnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonant, Evrim Solmaz, Gülcan Arslan, Damla Colbay, Elif Doğan, Eren Hacısalihoğlu, Tuna Orhan, Mert Asker ve Sacide Taşaner gibi ekranların sevilen oyuncularıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte Zengin ve Yoksul 1. bölüm 1. fragman...


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