Hercai 7. son bölüm tek parça full izle! 29.04.2019 00:25

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. Hercai 7. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

HERCAİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran'ın evli olduğu gerçeğiyle karşılaşan Reyyan, Azat'ın teklifini kabul ediyor. Bir yandan Miran'ın nikahlı bir karısı olduğu gerçeğiyle de baş etmeye çalışan Reyyan, Azat'ın kanatlarının altına mı giriyor?

AZAT'IN CÜMLELERİ KONAĞI KARIŞTIRIYOR

Tüm Şadoğlu Konağı'nı karşısına alarak Reyyan'ın elini tutan Azat'ın söyledikleri yüreklere dokunacak. Azat'ın cümleleri Şadoğlu Konağı'nda deprem etkisi yaratıyor.

MİRAN NE YAPACAK?

Ne yapacağını şaşıran Miran, Reyyan'ın Azat'a yar olmasını kaldırabilecek mi? Tüm bu olanlardan sonra Miran'ın kendisine döneceğine inanan Gönül'ün şimdiki planları ne? Gönül'ün kan dondurucu planlarını duyan Sultan ne yapacak?