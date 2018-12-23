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Toplu taşıma aracı kullananlar dikkat! Virüs tehlikesi...

23 Aralık 2018, Pazar

Uzmanlar toplu taşıma araçlarındaki göz virüsüne karşı uyardı. Peki göz virüsü nasıl bulaşıyor? Göz virüsü nasıl tedavi edilir? Göz virüsü kaç gün sonra tamamen geçiyor? Göz virüsünden nasıl korunulur? Tüm detaylar haberimizde...


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