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Şanlıurfa’da heyelan! Yol kapandı

13.05.2019 23:27

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kış döneminde etkili olan yağış nedeniyle yumuşayan toprak kaydı. Kaya parçalarının yola savrulduğu heyelanda vatandaşlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar ise cep telefonları ile kaydedildi.


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