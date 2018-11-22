PUBG bağımlılık mı yapıyor? 22 Kasım 2018, Perşembe

Oyun bağımlılığı ile ilgili daha önce de pek çok habere rastladınız muhtemelen lakin bu defa farklı. Bağımlılık deyince aklınıza yalnızca çocuklar gelmesin. Şimdi izleyeceğiniz oyun, çocuklardan daha çok gençleri ve hatta yetişkinleri esir almış durumda. esir almış diyoruz çünkü son dönemin belki de en popüler oyunu bu. Adı ise PUBG.