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İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1300 yaşındaki o zeytin ağacı

16.05.2019 20:03

Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.


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