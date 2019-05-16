Başkan Erdoğan'ın çiftçilerle gerçekleştirdiği iftar programında bahsettiği, Mersin'in Mut ilçesine bağlı Haydar köyündeki 1300 yaşındaki zeytin ağacından bu yıl 150 kilogram zeytin hasat edildi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1300 yaşındaki o zeytin ağacı16.05.2019 20:03
- İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği 1300 yaşındaki o zeytin ağacı
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