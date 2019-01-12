İstanbul'da tren kazası! Yaralılar var

İstanbul'da Halkalı-Sirkeci banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi. Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç Florya'da çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden ilk görüntüler.
İstanbul'da tren kazası! Yaralılar var12 Ocak 2019, Cumartesi
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