Drone gören masum köylü

Yaşlı adam hayvanlarını otlatırken ilginç bir durumla karşılaştı. Hayatında ilk kez drone gören adamın verdiği tepki sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu
Drone gören masum köylü24 Ağustos 2018, Cuma
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