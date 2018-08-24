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Drone gören masum köylü

24 Ağustos 2018, Cuma

Yaşlı adam hayvanlarını otlatırken ilginç bir durumla karşılaştı. Hayatında ilk kez drone gören adamın verdiği tepki sosyal medyada günün en çok konuşulan konusu oldu

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