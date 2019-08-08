Son dakika haberi göre Bursa’da seyir halindeki bir tankerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası alevler ormana sıçradı. Sıcak noktadaki gelişmeleri A Haber muhabir İnecat Kırbulut aktardı.
Bursa’da tanker yangını! Ormanlık alana sıçradı08.08.2019 19:18
- Bursa’da tanker yangını! Ormanlık alana sıçradı
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