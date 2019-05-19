Haberler Web TV Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak Beşiktaş galibiyetini sahurda davul çalarak kutladı

Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak Beşiktaş galibiyetini sahurda davul çalarak kutladı

19.05.2019 15:23

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, Beşiktaş karşısındaki aldıkları 2-1'lik galibiyetten sonra Trabzon sokaklarında davul çaldı.


Trabzonsporlu oyuncu Abdulkadir Parmak'ın, Trabzon sokaklarında davul çaldığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Karadeniz ekibinde forma giyen Albulkadir Parmak'ın, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı video, taraftarların ilgisini çekti.

Bordo-mavili futbolcunun, "Kalkın bakayım" başlığıyla paylaştığı videoda, sahurda sokaklarda gezerek davul çalması yer alıyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Spor Videoları