CANLI YAYIN
Geri
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanıyor! 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanıyor! 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde fon soruşturmasının geldiği aşama ve “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeler bulunuyor. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında fon soruşturmasının geldiği aşama ile "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler yer alıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temasları ve dış politika başlıklarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Kabine toplanıyor... 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum
Kabine toplanıyor... 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
Yeni Parti ilçe kongresinde meydan muharebesi! 3 oyluk fark salonu birbirine kattı
Yeni Parti ilçe kongresinde meydan muharebesi! 3 oyluk fark salonu birbirine kattı
GOL: Erling Haaland | Norveç 1-1 Portekiz
GOL: Erling Haaland | Norveç 1-1 Portekiz
GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz
GOL: Joao Felix | Norveç 0-1 Portekiz

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle