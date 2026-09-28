Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplanıyor! 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanıyor. Toplantının öncelikli gündeminde fon soruşturmasının geldiği aşama ve “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeler bulunuyor. Ayrıntıları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında fon soruşturmasının geldiği aşama ile "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler yer alıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temasları ve dış politika başlıklarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel