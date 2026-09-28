Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 10:54

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında fon soruşturmasının geldiği aşama ile "Terörsüz Türkiye" sürecindeki gelişmeler yer alıyor. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamındaki temasları ve dış politika başlıklarının da toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.