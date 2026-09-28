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Gaziantep’te 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Gaziantep’te 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2026 00:31
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 00:40
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Gaziantep’te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.
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Ebru Bektaş
Takvim.com.tr
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