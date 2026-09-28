CANLI YAYIN
Geri
Gaziantep’te 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Gaziantep’te 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Gaziantep’te otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 1-2 Hollanda
GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 1-2 Hollanda
GOL: Luka Jovic | Sırbistan 1-1 Hollanda
GOL: Luka Jovic | Sırbistan 1-1 Hollanda
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Gaziantep'te yolcu midibüsünün devrildiği kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü cezaevinin doktoruydu! Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü cezaevinin doktoruydu! Turgay Tamer evinde ölü bulundu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle