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Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı

08.07.2019 21:22

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.


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