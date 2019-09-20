Erman Toroğlu'ndan flaş Ali Koç açıklaması! "Senin zengin bir ailenin çocuğu olmaktan başka neyin var?" 20.09.2019 21:43

Erman Toroğlu, A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında Ali Koç ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Senin zengin bir ailenin çocuğu olmaktan başka neyin var?" ifadelerini kullandı.

Erman Toroğlu: "Fatih Terim Adana'dan çıkmış tırnaklarıyla gelmiş. Ali Koç sen hiçbir şey görmedin? 'Ben buraya dişiyle tırnağımla geldim, milli takımlarda başarılar kazandım, Galatasaray'da kupalar aldım. Sen ne yaptın? Sadece zengin bir ailenin çocuğusun" dese' ne diyebilirsin Ali Koç? Sen daha görmedin hiçbir şey. Geçmişinde ne var diyorsun sende geçmişinde 1 yıl ceza aldın?" ifadelerini kullandı.