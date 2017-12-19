Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
"Önce teknik direktörle ilgili karar aldık. Sayın Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Kulüpte de 13 Ocak için seçim kararı aldık. Galatasaray için hayırlı olacağını düşünüyoruz."
"Yarın konularla ilgili daha ayrıntılı açıklama yapacağım. Yarın basın toplantımız var, orada sorarsınız soruları. Bi konuda çok hassasım, başkanı ve yönetimi yıpratmak için çabalar var. Galatasaray bundan zarar görüyor. Bunların son bulması lazım.
"Yönetim kurulu toplantısında Fatih Terim tartışması çıkmadı. Kimse endişe etmesin, Galatasaray'ın menfaati ve şampiyonluk süreci etkilenmeyecek"
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