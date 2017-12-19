Küçük çocuğun kemiklerinin bulunduğu olayda kan donduran itiraf!
19 Aralık 2017, Salı
Kastamonu’da ki esrarengiz yangın sonucu beş kişilik Çataloğlu ailesi ortadan kaybolmuştu. Yangının ardından sadece küçük bir çocuğa ait olan yanmış kemikler bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan üç zanlıdan biri kan donduran itiraflarda bulundu. Zanlı tüm aileyi olay yerinden 1,5 km uzaklıktaki bir uçurumdan aşağı attığını söyledi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmaları bölgede devam ederken Müge Anlı olayla ilgili son gelişmeleri canlı yayında açıkladı.
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