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Kanatsız Kuşlar'ın 19. bölümüne damga vuran şarkı!

27 Ekim 2017, Cuma
Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen'in başrollerini paylaştığı Kanatsız Kuşlar dizisinin 19. bölümüne bu şarkı damga vurdu. "Konuşsana Bir Tanem" isimi şarkıyı Alper Ketenci seslendiriyor.
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