2007 genel seçimlerinde AK Parti seçim şarkısı: Tek başına iş başına 19 Temmuz 2018, Perşembe

Tek başına lider olan Erdoğan önderliğindeki AK Parti, 5 yıl içinde ekonomiyi rayına oturtmuş, özgürlük alanlarını ve demokrasiyi genişletmişti. 2004 yerel seçimlerinde de sandıktan açık ara birinci parti çıkan AK Parti bu kez 2007 genel seçimleri için sandıkların başındaydı. İstikrarın devamını vurgulamak için seçilen şarkı ise 'Tek başına iş başına' olarak belirlenmişti.