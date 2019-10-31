Ziraat Türkiye Kupası'nda Mehmetçik unutulmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur eleme heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan Bayburtspor-Bursaspor maçında Mehmetçik unutulmadı. Bayburtspor oyuncuları 22.dakikada Sinan Özkan'ın attığı golden sonra asker selamı verdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Mehmetçik unutulmadı31.10.2019 15:03
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