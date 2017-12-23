Zabıta Daire Başkanı'ndan bayıltan dayak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, kızdığı zabıta memuruna, bütün arkadaşlarının gözü önünde önce bağırıp çağırdı, ardından da dövdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal gece yarısından sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek Zabıta Daire Başkanı Karali'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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