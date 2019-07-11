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Yunanistan'ın ünlü tatil beldesinde fırtına faciaya yol açtı: 6 ölü

11.07.2019 11:03

Yunanistan'da Türk turistlerin de yaz aylarında sıklıkla tercih ettiği Halkidiki'de sağanak, dolu ve fırtına faciaya yol açtı. İkisi çocuk 6 turistin hayatını kaybettiği doğal afet nedeniyle onlarca turist de yaralandı.


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