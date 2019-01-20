Haberler Web TV Yunanistan'da halk sokaklara çıktı!

Yunanistan'da halk sokaklara çıktı!

20 Ocak 2019, Pazar

Yunanistan'da halk sokaklara döküldü. Parlamento önündeki göstericiler ile polisler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Gösterilerin sebebi ise 'Makedonya' ile yapılan isim anlaşması...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları