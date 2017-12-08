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Yunanistan'da Erdoğan'a görkemli karşılama

07 Aralık 2017, Perşembe
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da. Erdoğan'ın ziyareti 65 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı Çipras tarafından görkemli bir törenle karşılandı.
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