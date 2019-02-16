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YSK Başkanı Güven açıkladı: Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin

16.02.2019 11:24

Güven: "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar."


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