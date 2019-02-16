YSK Başkanı Güven açıkladı: Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin

Güven: "Vatandaşlarımızın, kendi oy kullandığı sandığın tutanağını sitemizden görme imkanları var. Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin. Sistem basitleşti, şimdi daha kolay görülüyor. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar."
YSK Başkanı Güven açıkladı: Vatandaşlarımız bunları kontrol etsin16.02.2019 11:24
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