YouTuber Beste Köse Kim Milyoner Olmak İster'de! İşte YouTuber Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği o soru... 03.06.2019 10:28

Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, 827. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her yeni bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacılardan birinin ünlü YouTuber Beste Köse olması sürpriz oldu. YouTube videoları milyonlar izlenen YouTuber Beste Köse, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümüne de damga vurdu. Beste Köse'nin Milyoner'de elendiği soru, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 827. yeni bölüm soru - cevapları ve YouTuber Beste Köse'nin elendiği o soru...