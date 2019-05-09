Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasının ardından, geri kazanım payı alınacak ürünlere yönelik çalışmasını da hızlandırdı. Bakanlık bu kapsamda hazırlanan 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı. Taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor. Gazlı ve gazsız içeceklerin kutularından da katılım payı alınacak.
Yoğurt kabından cips ambalajına kadar katılım payı alınacak ürünler belli oldu09.05.2019 16:13
- Başkan Erdoğan'dan, Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda önemli açıklamalar
- Merkez Bankası'ndan dövize karşı bir hamle daha
- İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat
- Yoğurt kabından cips ambalajına kadar katılım payı alınacak ürünler belli oldu
- TEM'de TIR devrildi! Trafik durma noktasına geldi
- Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
- HDP'li belediye şehit yakınlarını işten çıkardı
- AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması! O seçmenler oy kullanamayacak
- İstanbul’da genç kadına evinde dehşeti yaşattılar
- İstanbul trafiğinde baltalı dehşet
- CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'ndan meclite darbe çağrısı
- CHP'li vekilin Ramazan ayı saygısızlığı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.