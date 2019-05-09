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Yoğurt kabından cips ambalajına kadar katılım payı alınacak ürünler belli oldu

09.05.2019 16:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretli poşet uygulamasının ardından, geri kazanım payı alınacak ürünlere yönelik çalışmasını da hızlandırdı. Bakanlık bu kapsamda hazırlanan 'Geri Kazanım Katılım Paylarına İlişkin Yönetmelik Taslağı'nı görüşe açtı. Taslağa göre ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips kutuları ve çerez ambalajlarına katılım payı geliyor. Gazlı ve gazsız içeceklerin kutularından da katılım payı alınacak.


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