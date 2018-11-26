Yılda 1.3 milyona yakın insan antibiyotiklere karşı gelişmiş direnç sebebi ile ölüyor 26 Kasım 2018, Pazartesi

Kocaeli’de akılcı ilaç kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yanlış antibiyotik kullanımı sonucunda oluşan dirençlerin ölüme neden olduğunu ifade ederek, “20-30 yıl sonra dünyada sadece antibiyotiklere karşı gelişmiş direnç sebebi ile yılda 10 milyon kişinin öleceği tahmin ediliyor. Şu anda bu rakam 1.3 milyon civarında” dedi.