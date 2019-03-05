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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı çok şaşırttı! Bakın kim çıktı

05.03.2019 14:24

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Aydan Şener oyunculuk yapmıyor ama sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kendisi ekranda yok ama Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin annesinin yokluğunu aratmıyor. Evet, bugüne kadar pek bilinmese de Aydan Şener'in oyuncu bir kızı var. Aydan Şener'in kızını görünce çok şaşıracaksınız. İşte Aydan Şener'in kızı...


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