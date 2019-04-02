Yerel seçimlerde Bağcılar'da da usulsüzlük tespit edildi! İşte belgesi 02.04.2019 14:28

Bağcılar 1212 numaralı seçim sandığında oyların tutanaklara yazılması esnasında kaydırma yapıldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu'na çıkan 129 oyun Vatan partisi adayına, Binali Yıldırım'a çıkan 131 oyun ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldığı ve Binali Yıldırım'a sadece 1 oy yazıldığı tespit edildi.