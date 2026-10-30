İsrail meclisinde katiller ve insani yardım düşmanları seçim sonrası koltuk sahibi oldu

İsrailli oyuncu Chelli Goldenberg'den canlı yayın kazası: "Filistin işgali bir günah"

İsrailli oyuncu Chelli Goldenberg'den canlı yayın kazası: "Filistin işgali bir günah"