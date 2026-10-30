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Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski açığa alındı

Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski açığa alındı

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Polonya'da anayasal kurumlar ve yürütme arasında derin bir kriz patlak verdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmalarını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreyle açığa alındı. Senegal'e resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere İspanya hava sahasında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, kriz haberini almasının ardından temaslarını yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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