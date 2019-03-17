Yeni Zelanda katlimanın ardındaki kahramanlar 17.03.2019 16:12

Kimisi çocuğuna doyamadı, kimisi eşi, çocukları ve hiç tanımadıkları için kendini kurşunların önüne attı. Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 3 yaşından 71 yaşına kadar farklı yaş gruplarından kurbanlar bulunuyor. İşte Yeni Zelanda'daki katliamın ardından geriye kalan kahramanlık hikayeleri...