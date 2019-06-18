Yeni bedelli askerlik yaşı ve ücreti ne oldu? Askerlik düştü mü? Uzun dönem askerler terhis edildi mi? (Video) 18.06.2019 17:55

Şuan askerde olan ve askere gitmek üzere olan binlerce kişi yeni askerlik sistemini merak ediyor. Konuyla ilgili AK Parti’den son dakika açıklaması geldi. Yasa teklifinin bu haliyle onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek. Konuyla ilgili zaaf oluşturmaması için kademeli olarak terhislerin yapılacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Merak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu. Başkan Erdoğan: ''Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir'' dedi. Peki, yeni askerlik sistemi ne zaman onaylanacak? Uzun dönem askerler terhis edilecek mi? İşte merak edilen soruların cevabı…

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis mesaisi başlıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yeni askerlik sisteminin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Ancak TBMM'nin haftalık izne girmesinin ardından gözler bu hafta ki oturuma çevrildi. 130 bin asker, terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor. Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Peki, bedelli askerlik nasıl olacak, yaş sınırı kalkıyor mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Kamuoyunda sistem üzerindeki tartışma konularından biri de bedelli askerlik kontenjanı. Silah altına alınabilecek durumda şu anda 2 milyon 200 bin yükümlü bulunuyor. Silah altına alınamayanlar arasında en büyük grubu 1 milyon 600 bin kişi ile öğrenim nedeniyle erteleyenler oluşturuyor. Bu arada mevcut sistemde her sene yaklaşık 700 bin genç, 20 yaşını doldurarak askerliğe elverişli hale geliyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yasa teklifinin cuma gününe kadar geçmesini beklediklerini ifade eden Mehmet Muş, celplerle ilgili yetkinin Milli Savunma Bakanlığı'nda olacağını hatırlattı.

UZUN DÖNEMLER TERHİS EDİLECEK Mİ?

Yasa teklifinin bu haliyle onaylanması halinde silah altında 6 ayını dolduran 130 bin civarında asker erken terhis edilecek. Konuyla ilgili zaaf oluşturmaması için kademeli olarak terhislerin yapılacağı yönünde yorumlar yapılıyordu. Merak tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri:

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir. Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm üretmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir. Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır. (Yeni askerlik sistemi) Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zaafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur. Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir. Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır."

CELP DÖNEMİ 4'TEN 12'ye ÇIKARILACAK

Yeni askerlik sistemi ile oluşabilecek zaafların önlenmesi ama teklifte yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre asker alımları (celp) dönemleri yılda 4 değil her ay yani 12 defa yapılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin silah altında 6. ayını tamamlamış 106 bin askerin terhisine imkan tanınacak olması nedeniyle, personel sıkıntısı çekileceği ve güvenlik zaafiyeti yaşanabileceği endişelerine karşılık yeni sistemde uygulanacak ve TSK'ya her ay düzenli asker takviyesi yapılmasını sağlayacak yeni celp sistemini açıkladı. Akar, şu anda 3 ayda bir yılda 4 olan celp döneminin tüm yıla yayılacağını bildirdi. Akar, yılın 12 ayında da celp olacağı için sınır birlikleri ve Kıbrıs'ta bir sıkıntı yaşanmayacağını ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Meclis'teki grup toplantısında da gündeme getirilen bu konuya, Erdoğan önceki geceki grupta nokta koydu. Erdoğan'ın, "Dövizle askerlik, 5 bin euro olarak uygun görüldüyse aynen devam edilsin" dediği kaydedildi. Erdoğan, böylece 5 bin euro (yaklaşık 31 bin TL) olarak belirlenen tutarın teklifteki haliyle korunmasını istedi. Akar'ın da, şu anda döviz kuru nedeniyle bu tutarın 5 bin euroya denk düştüğünü, ancak döviz kurunun düşmesi halinde bu rakamın da düşeceğine işaret ettiği öğrenildi

YENİ BEDELLİ ASKERLİK NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek. Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsur lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 31 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak. Bedelli askerlik eğitim süresi 1 ay olacak. Öğretmenler temel eğitimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecek. Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlar askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlik işlemleri ertelenecek. Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının askerlik hizmetleri ertelenecek. Tabiplerin askerlik hizmetine ilişkin eğitimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Yurtdışında üç yıl çalışanlar dövizle askerlikten yararlanabilecek.

ASKERLER ERKEN TERHİS OLACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Başkanlığına sundukları yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifine göre askerliğin 6 aya düşürüleceğini, bu süreyi dolduranların kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşacağını söyledi.

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muş, bir gazetecinin, "Şu anda askerde olanlar yararlanacak mı?" sorusu üzerine, "Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 6 ayı dolduranlar terhis olabilecekler." yanıtını verdi. Muş, isterlerse bu kişilerin 6 ay daha görev yapabileceğini istemezlerse de terhis olabileceğini söyledi.

Kanun yürürlüğe girdiğinde kaç kişinin terhis olacağının sorulması üzerine Muş, bunun planlamasını Genelkurmay Başkanlığının yaptığını belirterek, gerekli açıklamaları onların yapacağını ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI KALKIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son şekli verilen yeni askerlik sistemiyle ilgili Başkan Erdoğan'a ayrıntılı sunum yaptı.

Akar, bir süredir hazırlıkları süren yeni askerlik sistemin son şeklini başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MYK üyelerine ve AK Parti kurmaylarına anlattı. Toplantıya Ankara'da bulunan bazı MYK üyeleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Askerlik sisteminin tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Beştepe'de ele alınan yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemenin Erdoğan'ın onayının ardından önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilerek 23 Haziran seçimi öncesinde yasalaşması bekleniyor. Toplantıda 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimlerine dönük çalışmalarla, kampanya döneminde atılacak adımların da değerlendirildiği ifade ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 31 BİN 343 LİRA

Bedelli askerlik düzenlemesinden ise yaş gözetmeksizin isteyen her Türk genci yararlanabilecek. Tüm askerler için geçerli olan bir aylık zorunlu eğitim bedelli askerler için de geçerli olacak. Yeni askerlik sisteminde uygulanacak bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Bu miktar altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.