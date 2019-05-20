Kamuoyunu yakından ilgilendiren 'Yeni Askerlik Sistemi' ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'Yeni Askerlik Sistemi' ne zaman yasalaşacak? Milyonların merakla beklediği 'Yeni Askerlik Sistemi' Meclis'e ne zaman sunulacak? Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek mi? İşte A Haber ekranlarında açıklanan 'Yeni Askerlik Sistemi' ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi! Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?20.05.2019 13:39
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