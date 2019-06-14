Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan saldırı sonrası açıklamalarda bulundu! Murat Alan: Vatan sağolsun (Video) 14.06.2019 16:34

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Murat Alan, hastanede tedavi altına alınırken, saldırganlar gözaltına alındı. Sladırı sonrası hastanede açıklamalarda bulunan alan ''vatan sağolsun'' dedi.

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı çıkışı beyzbol sopalı 4 kişi tarafından darp edildi. Öğlen saatlerinde Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan Murat Alan'a, magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı. Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alan'ın tedavisi sürüyor.

Saldırı sonrası hastanede Akit tv mikrofonlarına konuşan Murat Alan, saldırının kendisine değil, millet iradesine yönelik olduğunu belirterek "Vatan sağolsun" dedi. Alan, saldırganların talimatla hareket ettiğine inandığını belirterek, oda tv'nin günlerdir yaptığı yayınlara işaret etti.