Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 13:18 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 13:19

Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Boşandığı Kadını Silahla Vuran Şüpheli Yaşamına Son Verdi

Diyarbakır Millet Bahçesi yerleşkesindeki kütüphane binası önünde Ö.K., boşandığı M.K.'ye tabancayla ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Takibi Sırasında Yaşamına Son Verdi

Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin Mardin yolunda takibe aldığı otomobil durdurulmak istendi. Yakalanacağını anlayan Ö.K., aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Cenazeler Adli Tıbba Kaldırıldı

M.K. ve Ö.K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.