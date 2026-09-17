Diyarbakır'da boşandığı kadını vurarak öldürdü, polis takibinde intihar etti!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ö.K., konuşmak için buluştuğu boşandığı eşi M.K.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, polis ekiplerinin Mardin yolundaki takibi sırasında aracının sıkıştırılması üzerine yakalanacağını anlayarak tabancayla intihar etti.
Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Boşandığı Kadını Silahla Vuran Şüpheli Yaşamına Son Verdi
Diyarbakır Millet Bahçesi yerleşkesindeki kütüphane binası önünde Ö.K., boşandığı M.K.'ye tabancayla ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis Takibi Sırasında Yaşamına Son Verdi
Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin Mardin yolunda takibe aldığı otomobil durdurulmak istendi. Yakalanacağını anlayan Ö.K., aynı tabancayla yaşamına son verdi.
Cenazeler Adli Tıbba Kaldırıldı
M.K. ve Ö.K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam