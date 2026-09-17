CANLI YAYIN
Geri
Diyarbakır'da boşandığı kadını vurarak öldürdü, polis takibinde intihar etti!

Diyarbakır'da boşandığı kadını vurarak öldürdü, polis takibinde intihar etti!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ö.K., konuşmak için buluştuğu boşandığı eşi M.K.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden otomobiliyle kaçan zanlı, polis ekiplerinin Mardin yolundaki takibi sırasında aracının sıkıştırılması üzerine yakalanacağını anlayarak tabancayla intihar etti.

Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: Boşandığı Kadını Silahla Vuran Şüpheli Yaşamına Son Verdi

Diyarbakır Millet Bahçesi yerleşkesindeki kütüphane binası önünde Ö.K., boşandığı M.K.'ye tabancayla ateş etti. M.K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Takibi Sırasında Yaşamına Son Verdi

Olayın ardından aracıyla kaçan Ö.K.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Emniyet güçlerinin Mardin yolunda takibe aldığı otomobil durdurulmak istendi. Yakalanacağını anlayan Ö.K., aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Cenazeler Adli Tıbba Kaldırıldı

M.K. ve Ö.K.'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Demet Akalın konserde tacize uğradı: Eşi Okan Kurt ile mekanı terk etti
Demet Akalın konserde tacize uğradı: Eşi Okan Kurt ile mekanı terk etti
Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!
Maltepe'de iki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi hastaneye kaldırıldı!
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı: Sağanak ve sıcaklık düşüşü geliyor
Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Gözler ekonomi yönetiminde
Finansal İstikrar Komitesi toplandı! Gözler ekonomi yönetiminde

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle