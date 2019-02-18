Yasemin Hanım, "Beni çırılçıplak soyup boynuma ip geçirip dövdü'' 18.02.2019 11:15

Müge Anlı canlı yayınında kızı tarafından öldürülen Abdullah Gazi'nin eski eşi Yasemin Hanım'dan korkunç açıklamalar geldi. 14 Ocak'ta cezaevinden çıkan ve 18 Ocak'ta babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kız ve annesi Kıymet Hanım, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 Şubat Müge Anlı canlı yayınına, annesini korumak için babası Abdullah Gazi Akbıyık'ı öldürmek zorunda kalan genç kızın söylediklerini doğrular nitelikte telefon bağlantısı geldi. Gazi Akbıyık'ın eski eşi Yasemin Hanım, Abdullah Gazi Akbıyık tarafından maruz kaldığı işkence gecesini anlattı...