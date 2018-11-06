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Yakın tarihin büyük utancı "Türkçe ezan" zulmü!

06 Kasım 2018, Salı

Tek parti döneminde, yani CHP'nin iktidar olduğu dönemde toplumu derinden yaralayan bir uygulama yapıldı. Arapça ezan yasaklandı, camilerden Türkçe ezan okutuldu. A Haber "Unutma" bölümünde Türkçe ezan zulmünü ekranlara taşıdı.


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