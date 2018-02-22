Volkan Konak'ın sahne aldığı mekandaki silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
22 Şubat 2018, Perşembe
Volkan Konak'ın sahne aldığı mekan sahibinin akrabası olduğu öğrenilen pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Olay sonrası kaçan İ.Ç ve arkadaşını takip eden badygardlar arasında çıkan tartışmada bir kişi ayağından vurularak yaralanırken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yaşanan arbede anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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